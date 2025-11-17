Ламин Ямал е далеч пред Винисиус и Мбапе при най-обижданите играчи в Испания.

Л амин Ямал и Реал са най-мразените в Испания, сочи проучване на местната обсерватория за расизъм и ксенофобия.

Талантът на Барселона е обект на 60% от всички онлайн обиди към играчи. Най-често той е наричан „маймуна“, използвани са и други нецензурни квалификации. Често обект на обиди стават също така играчите на Реал - Винисиус Жуниор (29%) и Килиан Мбапе (3%), както и братята Нико и Иняки Уилямс (2%) от Атлетик.

Проучването включва и нагласата към клубовете. Тук най-много обиди отнася Реал, който е обект с 34% от всички враждебни коментари. Вечният съперник Барселона следва с 32%. Далеч зад тях са Валядолид (17%), Валенсия (8%), Атлетик (6%), Сосиедад (5%) и Атлетико (4%).