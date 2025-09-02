Л амин Ямал започна сезона по впечатляващ начин с два гола и една асистенция в първите три кръга на Ла Лига. Младият нападател на Барселона в момента е с националния отбор на Испания за предстоящите световни квалификации срещу България и Турция и даде интервю за RTVE, в което засегна редица теми. „Да спечеля Шампионската лига с Барса би било нещо невероятно. Всички футболисти мечтаят за „Златната топка“, и който твърди обратното – не е искрен. Самият факт, че мога да бъда сред кандидатите още на 18 години, е огромна чест“, заяви Ямал.

Той коментира и критиките на треньора Ханзи Флик след равенството с Райо Валекано: „Не мисля, че е въпрос на его. Просто не започнахме сезона с интензивността, с която завършихме предишния. Да, допуснахме грешки, но това се случва. Трябва бързо да си върнем нивото. Относно борбата за нова титла в Ла Лига, талантът подчерта: „Ние сме млад отбор, нямаме зад гърба си серии от поредни шампионски години. Искаме още и трябва да сме постоянни", обяви той.

Ямал сподели мнение и за съотборниците си: „Важното е Нико Уилямс да е щастлив там, където е. Фермин също изглежда доволен в Барса. В нашата група няма проблеми – всеки, който остане, е по собствено желание. Крилото коментира и критиките извън терена: „Говори се повече за живота ми извън футболното игрище, но не ми влияе. Слушам само близкия си кръг и вървя по своя път. За националния отбор Ямал е оптимист: „Не очаквах да заиграя толкова млад, но вярвам, че можем да станем световни шампиони. Всичко зависи от концентрацията ни.“

Младокът благодари специално и на селекционера Луис де ла Фуенте: „Той винаги ме е защитавал и съм му признателен. Напълно съм съгласен с него във всичко". В края на разговора Ямал се спря и на трансферния прозорец: „Харесва ми финалният ден – пълен е с изненади и интересни сделки. Стига да не засягат нашия отбор, се радвам на случващото се", добави Ямал.

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX