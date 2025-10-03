Л амин Ямал очаквано получи повиквателна за Испания за мачовете срещу България и Грузия. Асът не ни вкара в първия мач на "Васил Левски", но сега ще получи втори шанс от селекционерът Луис де Ла Фуенте. В състава прави впечатление липсата на Нико Уилямс.

Луис де ла Фуенте обяви списъка от играчи, на които ще разчита за мачовете на Испания срещу Грузия на стадион „Мартинес Валеро“ в Елче (петък, 11 октомври) и България на стадион „Хосе Сория“ във Валядолид (понеделник, 14 октомври).

След убедителни победи в първите си два мача срещу България (0:3) и Турция (0:6), Ла Роха твърдо води в групата си. Още две победи в Елче и Валядолид на практика биха им осигурили място на Световното първенство следващото лято в САЩ, Мексико и Канада, което допълнително засилва важността на предстоящите двубои.

Съставът на Испания:

Вратари: Унай Симон, Давид Рая, Алекс Ремиро

Защитници: Алехандро Грималдо, Марк Кукурея, Пау Кубарси, Дани Вивиан, Робин льо Норманд, Маркос Йоренте, Педро Поро, Дийн Хаусен

Полузащитници: Родри, Дани Олмо, Микел Мерино, Мартин Субименди, Алейш Гарсия, Педри, Алекс Баена и Пабло Бариос

Нападатели: Микел Оярсабал, Феран Торес, Йереми Пино, Ламин Ямал, Саму, Хорхе де Фрутос и Хесус Родригес

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX