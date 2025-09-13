Т реньорът на Барселона Ханзи Флик потвърди, че звездата на отбора Ламин Ямал няма да играе срещу Валенсия в неделя. Крилото ще бъде под въпрос и за мача от Шампионска лига срещу Нюкасъл. Наставникът на каталунците се изказа остро срещу Испания и селекционера Луис де ла Фуенте.

„Испания му даде болкоуспокояващи и дори когато печелеха, го накараха да играе. Това не е грижа за играчите. Много съм тъжен за това", каза Флик на днешната си пресконференция. Ламин Ямал беше титуляр и в двата мача на Испания от световните квалификации. 18-годишното крило игра 79 минути при победата с 3:0 над България в София, а след това до 73-ата при успеха с 6:0 над Турция в Коня.

