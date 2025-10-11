Б разилският нападател Неймар може да се присъедини към клуба от Мейджър Лийг Сокър (МЛС) Интер Маями, съобщава "Дейли Мейл". Ръководството на клуба обмисля да събере бразилеца с Лионел Меси и Луис Суарес, с които игра в Барселона. Подобен трансфер е възможен след изтичането на договора на Неймар с бразилския Сантос. Според „Дейли Мейл“ самият футболист е съгласен да премине в Интер.

33-годишният Неймар подписа със Сантос през януари, като първоначално договорът му бе за 6 месеца, но след това го продължи до края на 2025 г.

Неймар игра с Меси и Суарес от 2014 до 2017 г., като през този период триото, наричано от феновете MSN, вкара общо 364 гола и добави 173 асистенции в различни турнири. През сезон 2014/2015 Барселона спечели требъл - Шампионската лига, Ла Лига и Купата на краля