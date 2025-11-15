И спания на практика се класира на световното първенство през 2026 г. след победа с 4:0 срещу Грузия в Тбилиси в мач от група E на квалификациите, в която е и България.

Победата е пета за „ла роха“ в пет мача. В последния Испания приема Турция, но трябва да загуби със 7 гола, за да изпусне първото място и директната квота.

Испания си реши мача още преди почивката. Микел Оярсабал откри от дузпа в 11-ата минута. Мартин Зубименди вкара втория гол в 22-ата след подаване от Фабиан Руис. Феран Торес отбеляза третото попадение в 34-ата.

След почивката Оярсабал се разписа още веднъж, този път с глава, след подаване на Феран Торес.

Испания е начело с 15 точки и голова разлика 19:0. Грузия е на трето място с 3 точки.