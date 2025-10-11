И спания победи с 2:0 Грузия в мач от група Е на квалификациите за световното първенство. Европейските шампиони доминираха напълно и можеха да спечелят с много по-голяма разлика. Победата е трета за Испания от три мача в групата, в която е и България.

Испанците натиснаха още в началото. Мартин Субименди и Феран Торес опитаха удари, но без успех. В 19-ата минута Микел Оярсабал пропусна добър шанс и не уцели вратата с глава. В 25-ата минута домакините поведоха след добра атака, завършена от Йереми Пино. Три минути по-късно домакините получиха дузпа. Вратарят на Грузия Гиорги Мамардашвили спаси удара на Феран Торес. Стражът на гостите се справи и с изстрел на Педро Поро след това. До края на полувремето Микел Оярсабал и Микел Мерино пропиляха още възможности.

Домакините продължиха да натискат и след почивката. Торес направи поредния си пропуск. Малко след това Педро Поро удари греда, а при добавката Оярсабал също нямаше късмет и уцели гредата. В 64-ата минута домакините най-после стигнаха до втори гол. Оярсабал беше точен от пряк свободен удар.

Испания е начело в групата с 9 точки, Турция е на второ място с 6, Грузия има 3, а България е без точки.