И талия бе на прага на гръмко фиаско, но победи драматично с 5:4 Израел в световна квалификация за Мондиал 2026. За първи път в историята си "Скуадра адзура" отбеляза по пет гола в два поредни мача - преди дни селекцията на Дженаро Гатузо победи Естония с 5:0 в дебюта на легендарния халф, а сега вкара 5 и на Израел.

Италианците са с 9 точки в група I, където Норвегия води с 12 т. Израел също има 9 точки.

Футболистът на ЦСКА Лумбард Делова и Косово пък поднесоха една от изненадите на вечерта, като победиха с 2:0 Швеция, чиято атака води многомилионният Виктор Гьокереш.

Косоварите записаха първи успех и три точки в квалификационна група В. Другата звезда на шведите Александър Исак се появи от пейката, но не успя да помогне особено.

Елвис Речбеджай избяга от шведската отбрана и в 26-ата минута откри за 1:0. 180 секунди преди почивката Ведат Муричи покачи на 2:0. В края на мача Косово остана с 10 души заради изгонването на Линдон Емерлаху.

Швейцария пък реши всичко за само едно полувреме срещу Словения – 3:0. „Кръстоносците“ са с пълен актив от 6 точки след два изиграни мача. Словенците имат равен и загуба и 1 точка.

Всички резултати и голмайстори от играните тази вечер световни квалификации:

Група „B“:

Косово – Швеция 2:0

1:0 Речбекай 26, 2:0 Мурики 42

Швейцария – Словения 3:0

1:0 Елведи 18, 2:0 Емболо 33, 3:0 Ндойе 38

Група „C“:

Беларус – Шотландия 0:2

0:1 Че Адамс 42, 0:2 Волко 65-авт.

Гърция – Дания 0:3

0:1 Дамсгаард 32, 0:2 Кристенсен 62, 0:3 Хойлунд 81

Група „I“:

Израел – Италия 4:5

1:0 Локатели 3-авт., 1:1 Кийн 41, 2:1 Перец 5', 2:2 Кийн 5', 2:3 Политано 59, 2:4 Распадори 81, 3:4 Бастони 84-авт., 4:4 Перец 90, 4:5 Тонали 90

Група „L“:

Хърватия – Черна гора 4:0

1:0 Якич 35, 2:0 Крамарич 51, 3:0 Куч 86-авт., 4:0 Перишич 90

Гибралтар – Фарьорски острови 0:1

0:1 Агнардон 68