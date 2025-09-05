И талия разби Естония с 5:0 в двубой от световните квалификации, зона Европа.

След едно по-слабо първо полувреме за „Скуадра адзура“ тимът на Дженаро Гатузо се развихри през втората част и съсипа своя противник, постигайки убедителна победа. С нея Италия вече е трети в групата си с шест точки, докато Естония остава на четвърта позиция с три.

В 58-а минута Мойс Кийн откри, а минута след това отново той удари греда. В 69-а минута Матео Ретеги удвои, а само две минути по-късно Джакомо Расподори отбеляза за 3:0. В 89-а минута Матео Ретеги вкара втория си гол в срещата, а крайният резултат бе оформен във втората минута на добавеното време от Алесандро Бастони.

Франция също започна успешно похода си към Мондиал 2026. "Петлите" се наложиха с 2:0 над Украйна във Вроцлав. Срещата беше от група D на квалификациите в Европа. Точни за успеха на отбора на Дидие Дешан бяха Майкъл Олисе (10) и Килиан Мбапе (82), като последният пропусна още една чудесна възможност за гол в самия край на двубоя.

Девет минути преди края на двубоя Дешан получи лоша новина – Усман Дембеле се контузи и бе заменен принудително от Уго Екитике.

Ето и всички резултати от играните днес мачове:

Гърция – Беларус 5:1

Дания – Шотландия 0:0

Исландия – Азербайджан 5:0

Италия – Естония 5:0

Молдова – Израел 0:4

Словения – Швеция 2:2

Украйна – Франция 0:2

Фарьорски острови – Хърватия 0:1

Черна гора – Чехия 0:2

Швейцария – Косово 4:0.