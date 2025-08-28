П ълно позорище сътвори английският и световен колос Манчестър Юнайтед, след като за първи път в историята си отпадна в турнирна надпревара от член на най-ниското ниво на професионалния футбол на Острова.

„Червените дяволи”, които завършиха четвърти отзад напред във Висшата лига през миналата кампания, а през тази все още нямат победа, бяха отстранени във втория кръг за Купата на лигата „Карабао Къп” при визитата си на четвъртия в класирането на четвъртия етаж на най-популярната игра отвъд Ламанша – Гримзби Таун от Втора лига.

Пред рекордните 8747 зрители на „Блъндъл Парк” в градчето на брега на Северно море в церемониалното графство Линкълншър селекцията на неуморимия в провалите си португалски мениджър Рубен Аморим претърпя същинско корабокрушение след 2:2 в редовното време и поражение с 11:12 след цели 26 дузпи.

„Моряците” от Гримзби поведоха в 22-рата минута чрез Чарлз Върнам, а в 30-ата неадекватникът на вратата на Юнайтед Андре Онана се размина при опита си да пресече центриране и Тайлър Уорън удвои.

Именитите гости с триста зора се добраха до хикс с попадения на влезлия на пожар Брайън Мбемо (75) и Хари Магуайър, който оправда прозвището си Главата и направи 2:2 в последните секунди.

Според регламента на турнира продължения нямаше и се премина директно към дузпи. При тях Онана се реваншира за гафа си, като отрази третия изстрел. Юнайтед пък реализира първите си четири и оставаше Матеус Куня да вкара, ала той изпълни много несериозно и 30-годишният северноирландец Кристи Пим спаси.

Дузпите продължиха още дълго без повече пропуски и даже и двамата вратари се разписаха.

Изпълнителите започнаха да се въртят отново и се стигна повторно до Мбемо, който стреля в горната греда, за да направи провала на Юнайтед окончателен.