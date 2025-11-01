Ю вентус победи с 2:1 Кремонезе като гост в мач от 10-ия кръг на Серия А. Двубоят бе дебютен за новия треньор на „бианконерите“ Лучано Спалети, който бе назначен официално в четвъртък.

Това е втори пореден успех за Юве в Серия А след уволнението на предишния наставник Игор Тудор.

Ювентус поведе още във втората минута, когато Филип Костич беше изпуснат в наказателното поле и се разписа. В следващите минути вратарят на Кремонезе Емил Аудеро спаси изстрели на Душан Влахович и Мануел Локатели.

След почивката Лоис Опенда опропасти страхотна атака за Юве, като се забави с пас за свободния Влахович. Гостите стигнаха до втори гол в 68-ата минута. Точен бе Андреа Камбиазо.

Кремонезе се върна в мача в 83-ата минута. Джейми Варди се пребори с Федерико Гати и вкара с диагонален удар. До края гостите все пак удържаха победата.

Ювентус е 5-и с 18 точки, на 4 зад лидера Наполи. Кремонезе е на 9-о място с 14.