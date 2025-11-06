Л ионел Меси беше последният лектор в първия ден от Американския бизнес форум. Звездата на Интер Маями заяви, че ще дойде време да се замисли върху това, което е постигнал в кариерата си, но това време, според него, няма да дойде, докато не се пенсионира.

Наскоро аржентинската легенда подписа нов договор с Интер Маями, който ще го задържи в клуба поне до 2028-а година. "Не е нещо, за което съм мислил или съм се тревожил", каза Меси, когато беше попитан за наследството си. "Когато се пенсионирам, с течение на годините, очевидно ще оценявам много повече всичко, което съм направил в кариерата си и което съм постигнал професионално. Но днес е време да продължа да се наслаждавам и да продължа да играя", добави той.

Меси беше интервюиран от кмета на Маями Франсис Суарес, който връчи на аржентинеца ключ от града, след като разговорът им приключи. Суарес попита Меси как се е чувствал, след като изведе Аржентина до световната титла през 2022-а година. "Като играч, спечелването на Световното първенство е най-доброто, което може да ти се случи. След Световното първенство не можеш да искаш нищо повече", сподели Меси.

Това изглежда и отговор на аржентинеца на коментарите на Кристиано Роналдо, който преди няколко дни постави под въпрос огромната тежест, която мнозина отдават на Мондиала при определянето на най-добрите играчи в историята.

На въпроса дали е мечта да спечели Световната купа, Роналдо отговори: "Не, не е мечта. Но това не бива да те определя като играч. Да определи какво? Дали съм най-добрият в историята заради спечелването на една надпревара от шест, седем мача? Смятате ли, че това е справедливо?", сподели Роналдо пред Пиърс Морган.

