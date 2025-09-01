Н ационалният отбор на Испания започна подготовката си за гостуването срещу България в първи мач от квалификациите за Световното първенство догодина. „Ла Роха“ е без двама от полузащитниците си - Гави от Барселона и Фабиан Руис от Пари Сен Жермен. Те се контузиха и не е ясно дали ще им бъдат извикани заместници.
🤔🚴🏾 ¿Qué etapa de la @lavuelta era hoy?#VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/uUONsKx0kP— Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) September 1, 2025
От Испанската федерация публикуваха видео с големите звезди в нападението Ламин Ямал и Нико Уилямс, които демонстрираха отлично настроение на велоаргометри.
