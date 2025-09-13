К апитанът на Манчестър Юнайтед Бруно Фернандеш отговори на критиките от легендите на „червените дяволи“ Рой Кийн и Гари Невил. Бившият капитан на тима Кийн нарече португалеца и съотборниците му „пъзльовци“ и постави под въпрос дали изявленията им имат някаква стойност. Невил също се усъмни в отношението на португалеца.

Попитан какво мисли за критиките от тях, пред „Би Би Си“ Фернандеш заяви: „Нищо. Хората имат мнение за мен и аз не мога да го променя. Това е начинът, по който хората искат да те съдят – по това, което виждат на терена, по телевизията, в интервютата. Не мога да променя това. Имат свободата да мислят какво си искат, както и аз имам свободата да мисля каквото искам за тях. Но това, което не правя, е да не съдя хората, докато не ги познавам. Те могат да имат мнение за мен. Всеки има различно мнение, затова животът е толкова добър и толкова различен. Ако всички мислехме еднакво, щеше да е много скучно“, каза португалецът.

Фернандеш бе най-добрият играч на Юнайтед през миналия сезон, като завърши с 19 гола и 18 асистенции във всички турнири. През този сезон той вкара победния гол срещу Бърнли. Юнайтед е с 4 точки от първите си 3 мача във Висшата лига, а в неделя среща градския си съперник Манчестър Сити.