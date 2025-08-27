К апитанът на Манчестър Юнайтед Бруно Фернандеш все по-сериозно обмисля трансфер в Саудитска Арабия, твърди „Дейли Мейл“.

Португалският национал вече е получил оферта от Ал Итихад, който е готов да му предложи заплата от 810 хиляди паунда седмично – над 40 милиона на сезон.

Сделката би била изключително изгодна и за „червените дяволи“, тъй като шампионът на Саудитска Арабия от 2024 година предлага 115 милиона евро за правата на халфа.

Преди време Фернандеш отказа оферта от Ал Хилал, но напрежението сред феновете на Юнайтед заради слабия му старт на сезона може да наклони везните към продажба в края на трансферния прозорец.