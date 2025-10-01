Ю рген Клоп даде най-дългото си интервю на английски, откакто напусна треньорския пост в Ливърпул. Германецът говори пред The Athletic и засегна редица теми. През лятото на 2024 той сложи край на 9-годишния си престой в Ливърпул - време, в което преобрази не само клуба, но и английския футбол. Титлата във Висшата лига след 30-годишна суша и трофеят в Шампионската лига станаха символ на неговия „хеви метъл“ футбол. След оттеглянето му много хора се чудеха дали германецът седи пред телевизора всеки уикенд, за да гледа бившия си тим.

„Изобщо не. Бях супер доволен от начина, по който Ливърпул се представи. Гледах някои мачове. Но не бешо от сорта на: „О, събота е“. Не знаех кога започват мачовете. Просто бях навън. Спортувах. Прекарвах време с внуците. Напълно нормални неща. Знаех, че ще работя отново, но вече не като треньор. Нищо от работата не ми липсва. Дали никога повече няма да съм треньор? Така си мисля сега. Но човек не знае. Аз съм на 58. Ако започна отново на 65, всички ще кажат: „Нали каза, че никога повече няма да го направиш!“ Ами, извинявайте, мислех си на 100 процента, когато го казах! Това мисля и сега. Не ми липсва нищо“.

Клоп вече е далеч от напрежението на треньорската скамейка. От януари 2025 година е глобален ръководител на футбола в „Ред Бул“ - компания, която управлява редица клубове. Сега той иска да предаде опита си и да е максимално полезен за развитието на проекта. „Ако погледнете кариерата ми, има много по-успешни кариери от моята - казва той. - Но аз псотигнах всичко. Загубих много финали в Шампионската лига. Знам как да губя и как продължава животът. Нямам нужда да пазя преживяванията си за себе си. Сега, ако някой ме пита, аз съм най-отворената книга“, разкрива още Клоп.

Самият му избор да работи за „Ред Бул“ предизвика противоречия, особено в Германия, където фенове протестират срещу модела на РБ Лайпциг. Привържениците на Майнц дори издигнаха транспарант: „Забрави ли всичко, в което те накарахме да се превърнеш?“. Клоп обаче остава невъзмутим: „Знаех, че ще се случи. Аз съм германец, знам какво мислят хората за „Ред Бул“ във футбола. Но само в Германия реакцията беше такава. Всеки може да мисли каквото си иска. Просто трябва да приемете, че правя каквото си искам, стига да не правя лошо на никого. В Ливърпул хората са изключително щастливи, че правя това, защото не тренирам конкурентен отбор“, смята той.

Клоп винаги е знаел, че няма да бъде треньор цял живот. Още през 2001 година заявява на бъдещата си съпруга Ула, че ще работи 25 години на пълна газ, след което ще отпусне педала. „Ула ми каза, че ако не ми се получи с треньорството, мога да карам такси - шегува се той, а днес се радва на свободата си. - Сега мога да отида на сватба или на кино. Бях в толкова много страни, но виждах само хотелите и стадионите. За 25 години съм бил четири пъти на кино и на две сватби - едната от тях беше моята. Вече имам избор. Мога да реша и да отида на почивка. Добре де, Ула решава кога“, допълва с усмивка германецът.

Намира начин да се пошегува и с ежедневието си: „Последното нещо, което искам да бъда, е старецът в стаята, който казва: „В миналото всичко беше по-добре". Искам да бъда човекът, на когото се обаждат, когато не знаят с кого да говорят“. Темата за благосъстоянието на играчите остава особено близка за него. „Няма друго решение освен да спрем организирането на нови турнири през лятната ваканция. Вече няма почивка за най-добрите играчи. Представете си, че всяка вечер изкарвате най-добрия артист на сцената, докато не рухне. Каквото и да кажа, все едно го казвам на микровълновата си. Ефектът е същият. Но ако не говорите, те определено няма да спрат“, критикува Връща се и на съперничеството си с Пеп Гуардиола. „Що се отнася до тактическите промени във Висшата лига, Клоп е деликатен: „Много неща се променят. Сити също се променят малко. Мениджърите имат нужда от нов поглед върху нещата, за да запазят свежестта. Ливърпул играе специфичен стил - много офанзивен, с риск да бъдат разкрити. Всеки действа различно. Но аз не съм папата на футбола, който казва на хората какво да правят. Поне не и извън света на Ред Бул“.

