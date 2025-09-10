М анчестър Юнайтед изпълни заръката на бившия си защитник Гари Невил и купи нов вратар.

„Има един огромен проблем, който не може да бъде игнориран. Трябва да бъде намерен вратар. При това спешно“, коментира легендата след отчайващата грешка на Алтай Байъндър при загубата 0:1 от Арсенал на старта на Висшата лига. След още два кръга трансферът бе осъществен. В последния ден от пазара договор с „червените дяволи“ подписа белгиецът Сене Ламенс. Той е на 23 години и за него бяха платени 21 милиона евро на Антверп.

„Наистина е обезпокоително да нямаш доминиращ №1, който владее наказателното поле. Който излиза и спасява, избива топката, когато защитниците са я пропуснали. Такъв вратар, който печели точки“, продължи с анализа си Невил.

Трансфер

Въпреки ужасното изпълнение срещу Арсенал турският страж получи шанс и в следващите два мача на „червените дяволи“. Мениджърът Рубен Аморим просто нямаше друг избор, тъй като налаганият за титуляр Андре Онана също беше отчайващ миналия сезон.

Така се стигна до интереса и в крайна сметка до трансфера на белгиеца, който започнал да тренира още на 5. На 12 вече е привлечен в школата на Брюж, втория най-голям клуб в Белгия в исторически план след Андерлехт. Само четири години по-късно, когато е едва на 16, той попада в групата на първия отбор за мача от груповата фаза на Шампионската лига срещу Атлетико (Мадрид). Треньорският екип на Брюж все пак издържа на изкушението да хвърли Ламенс в дълбокото, преди да е напълно готов. Нямаше и следа от форсиране, особено след привличането на бившия вратар на Ливърпул Симон Миньоле през лятото на 2019-а.

И все пак през декември същата година името Сене влезе в новините. Тийнейджърът вкарва фантастичен гол с глава в 95-ата минута на мача между Брюж и Реал в Младежката Шампионска лига. Така той донесе равенството 2:2 и класира отбора си за елиминациите. По това време вече се бе утвърдил и като титуляр в националния отбор на Белгия до 17 години.

През юли 2021-ва той дебютира за първия отбор на Брюж във финала за Суперкупата на страната срещу Генк. Осем дни по-късно излиза и за първия си мач в елита. В следващия сезон едва удържа на конкуренцията на Миньоле и записва едва 11 мача във всички турнири.

Дузпи

През лятото на 2023-та Ламенс напуска Брюж като свободен агент и подписва за четири години с действащия шампион Антверп, където треньор беше бившият играч на Байерн и Нидерландия Марк ван Бомел. Последният описа Сене като вратар с „огромен потенциал“ и го посочи като бъдещия титуляр в националния отбор. И въпреки това стражът беше втори избор в Антверп, като по-голямата част от неговите 18 мача през сезон 2023/24 бяха в турнира за Купата на Белгия.

След неособено добрия сезон Ван Бомел беше уволнен, а на негово място назначен Йонас де Рьок, който посочи Ламенс за своя №1. Авантюрата на треньора продължи едва девет месеца, но пък вратарят защити своето място, печелейки си славата на специалист по дузпи. През сезона (б.р. - 2024/25) той хвана четири, а в 11 случая запази мрежата си суха. Не закъсня е повиквателната за националния отбор. Той беше в отбора за плейофа от Лига на нациите срещу Украйна през март тази година и макар да не игра, натрупа безценен опит да тренира редом до Тибо Куртоа от Реал и Матц Селс от Нотингам.

Крака

Някъде по това време дойде ред и на слуховете за трансфер в Манчестър Юнайтед, а Стеф Вилс, който замени Де Рьок начело на Антверп, беше категоричен, че играчът е узрял за следващата стъпка. „Той може да направи всичко във всяко едно първенство“, убеден е специалистът. Той работи със Сене само два месеца, но те бяха достатъчни, за да види таланта му. „Той е модерен вратар. Все още е млад и може да расте много, има огромен потенциал. Вдъхва увереност в защитниците. Винаги е на място при високите топки, а това дава необходимото спокойствие на централните бранители“.

Освен че е пълен господар в наказателното поле, Ламенс има и отличен процент на успеваемост при ударите. Именно той е вратарят с най-много спасявания – 127, в белгийския елит за миналия сезон и е в челото на класацията за най-много предотвратени голове сред колегите си от 20 първенства в Европа.

Невероятният рекорд се дължи и в отличните му качества, които излизат наяве в ситуации един на един. Той определено знае как да надхитри нападателите с перфектното си позициониране, остри като бръснач рефлекси и хладнокръвие. Феновете на Юнайтед ще се радват да разберат, че се справя отлично и при играта с крака – нещо, което Андре Онона не успя да покаже след трансфера си от Интер през 2023 г.

Грешки

На 23 добрите му години тепърва предстоят, но по всичко личи, че той може да се окаже голямо попадение. Разбира се, грешките не са му чужди и са плод най-вече на огромното желание да се докаже.

„За да бъде наистина от топ класа, трябва да бъде по-прецизен. Позволява си грешки почти във всеки мач, обикновено защото все още му липсва опит в определени ситуации“, каза наскоро пред Transfermarkt Барт Тамсин, бивш скаут на Брюж. „Това обикновено са дребни неща, като неправилно подаване на топката, но понякога малките грешки водят до голове“.

Редно е обаче да се отбележи, че тези прояви на слабост са нормални за вратар с едва един пълен сезон в елита. Белгиецът все още е суров талант, който не може да се похвали с мачове на най-високо ниво. Това пък от своя страна означава, че Юнайтед поема риск, като инвестира в него 21 милиона евро.

Заради ръста от 190 см Ламенс е сравняван с Тибо Куртоа, а бившият треньор на вратарите на Андерлехт Франк Бьокс е сред тези, които вярват, че именно той ще замени сегашния №1. „Сене все още има година-две да се развива. Следващият му клуб няма да е Барселона или Реал, но не изключвам много скоро да достигне нивото на Куртоа“, коментира наскоро Бьокс пред La Derniere Heure.

Това би бил сценарий мечта за Манчестър Юнайтед, като се има предвид, че Тибо е най-добрият в Европа през по-голямата част от последните 10 години.

За да достигне до нивото на вратаря на Реал, Ламенс трябва да взема решения по-бързо и да изчисти малките пропуски в концентрацията, които на голямата сцена често биват наказвани.

Ръст

Когато по-рано тази година се появиха информации за интереса на Манчестър Юнайтед към Ламенс, самият той каза: „Първият път, когато го чух, не повярвах. Да те следи такъв голям клуб е нещо специално. Всички започнаха да говорят само за това. Направех ли спасяване по време на тренировка, съотборниците ми от Антверп казваха: „Юнайтед това“, „Юнайтед онова“. Интересът ме радва. Става въпрос за най-силното първенство в света, а моят профил, моят ръст се вписват в английския футбол. Там трябва много физика, а това ме устройва“.

Именно последното твърдение направи белгиеца притегателен за шефовете от „Олд Трафорд“. Нека не забравяме, че и Онана, и Байъндър срещнаха много трудности да покрият високите изисквания, което доведе до лесно загубени точки.

Сега мениджърът Рубен Аморим се надява именно новият вратар да му помогне за изграждането на солидна основа, от която да започне възраждането. Клубът похарчи над 200 милиона паунда това лято за Бенджамин Шешко, Матеус Куня и Брайън Мбеумо, но именно Ламенс може да се окаже най-важната покупка. Той има всички предпоставки да стане доминиращият №1, който липсваше на Юнайтед от времето на Едвин вар дер Саар.

Gоal.com, Джеймс Уестууд