К апитанът на националния отбор по футбол на Аржентина Лионел Меси благодари на феновете, които посетиха тренировката на световните шампиони в испанския град Елче преди утрешното гостуване на Ангола в приятелски двубой.

Над 25 хиляди души се събраха на стадиона на Елче, приветствайки аржентинските национали. „От известно време не съм бил тук и честно казано, обичта, която всички ми показвате навсякъде, където отида, все още ме трогва“, написа Меси в социалните мрежи след тренировката.

„Благодаря ви много на всички, които дойдоха днес. Имаше и толкова много аржентинци! Винаги е удоволствие да ви видя отново“, добави легендата на испанския Барселона и настоящ футболист на американския Интер Маями.

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX