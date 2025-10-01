Ч икаго Файър сложи край на серията на Интер Маями от пет мача без загуба. Меси и компания загубиха с 3:5 от Чикаго Файър в среща от редовния сезон на MLS. Аржентинската мегазвезда имаше лоша вечер, след като не успя да се разпише, а в предишните четири двубоя вкара поне по един гол.

Дже Д'Авила (11) и Джонатан Дийн (39) дадоха комфортен аванс на Чикаго преди Томас Авилес (39) да върне интригата в двубоя. Малко преди края на първата част обаче Роминиг Н'Гесан върна преднината на Чикаго от два гола. През втората част на сцената излезе Луис Суарес (57, 74), който с две попадения изравни резултата. В края на мача обаче Чикаго измъкна трите точки с два гола на Джъстин Рейнълдс (80) и Брайън Гутиерес (83).

Маями заема четвъртото място в класирането на Източната конференция с 56 точки от 31 мача, а Файър има 51 точки е е на 8-ата позиция. Водач е Филаделфия Юниън с 63 точки.

