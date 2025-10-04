Л ийдс загуби с 1:2 от Тотнъм в мач от 7-ия кръг на Висшата лига. Българският национал Илия Груев не влезе в игра за тима.

Това е трето поредно домакинство без успех за Лийдс, като предишните две завършиха с равенства.

Домакините имаха шанс в началото, но Джо Родън удари греда. Тотнъм поведе в 23-ата минута. Матис Тел се разписа след разбъркване в наказателното поле. Доминик Калвърт-Люин пропусна добра възможност да изравни за Лийдс малко след това. В 34-ата минута все пак домакините стигнаха до гол. Ноа Окафор беше точен за 1:1. В края на първото полувреме Тел стреля опасно за Тотнъм, но вратарят на Лийдс Карл Дарлоу се справи.

След почивката Тотнъм бързо поведе отново. Мохамед Кудус се разписа с техничен удар. До края домакините опитаха да стигнат поне до точка. В продължението Джоел Пироу стреля опасно, но вратарят на Тотнъм Гулиелмо Викарио се справи.

С победата Тотнъм събра 14 точки и излезе временно на второ място в класирането преди изиграването на другите мачове от кръга. Лийдс е 12-и с 8.