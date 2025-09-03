Г олмайсторът на Ливърпул – Мохамед Салах, призна, че все още не се разбира по най-добрия начин с партньора си в нападението на „червените“ Юго Екитике.

Французинът се превърна в истински хит за тима от „Анфийлд“ след трансфера си от тима на Айнтрахт Франкфурт това лято и в първите си четири мача от началото на сезона вече записа три попадения.

Салах коментира партньорството си с французина и подчерта, че все още двамата трудно взаимодействат на терена.

„Все още не съм направил връзките с него. Например каквито бяха с Дарвин или Луис Диас, или с момчетата, които играят отпред. С Диого Жота и Дарвин Нунес знаех къде да стартирам, знаех къде да ги намеря. Познавах играта им много добре, но Юго е още нов“, каза Салах.

„Понякога имам нужда от топка в полето, понякога я искам в празно пространство. Опитваме се да коригираме това с тренировките или с видео материалите, които треньорът ни показва. Скоро ще реша това, защото това ще ми помогне да израсна“, допълни още Мо Салах.

Gong.bg