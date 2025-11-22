Л ивърпул удари ново дъно. Милионната селекция на Арне Слот стана за смях насред на "Анфийлд" - 0:3 от Нотингам, който доскоро бе сочен като еталон за некадърно управление. Шон Дайш обаче успя да вдигне гората, която ликува по невероятен начин.

Мурийо в 33-ата, Савона в 46-ата и Гибс-Уайт пратиха шампионите на 12-то място в класирането. Както е известно, срещу тези два тима ЦСКА записва едни от най-великите си мачове в Европа. Игор Тиаго вкара и изпусна дузпа при 1:2 от Брайтън.

Останалите срещи от кръга в Англия днес: Бърнли - Челси 0:2, Борнемут - Уест Хем 2:2, Брайтън - Брентфорд 2:1, Фулъм - Съндърланд 1:0, Уувърхемптън - Кристъл Палас 0:2.