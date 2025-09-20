А нглийският първенец Ливърпул постигна пета поредна победа от началото на сезона във Висшата лига, след като се наложи трудно с 2:1 над Евертън на своя „Анфийлд“ в дербито на Мърсисайд.

Райън Гравенберх в десетата и Юго Екитике в 29-ата минута дадоха комфортна преднина на „червените“, които обаче отново изпитаха проблеми да задържат аванса си, след като през втората част Идриса Гана Гей върна едно попадение за „карамелите“ в 58-ата минута.

Все пак 20-кратните шампиони удържаха натиска на съперника и продължиха перфектния си старт на кампанията. Интересното е, че за първи път този сезон Ливърпул не печели с гол след 80-ата минута.

Поражението остави играчите на Дейвид Мойс на седмо място във временното класиране със 7 точки.

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX