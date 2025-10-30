Л учано Спалети официално италианския гранд Ювентус, подписвайки договор с клуба до 30 юни 2026 година. Той е роден в Черталдо през 1959 г., Спалети започва своята треньорска кариера преди 30 години, след като е играл за отбори като Специя и Емполи. Той стартира треньорската си дейност именно в тосканския клуб, където печели Купата на Италия от Серия C, преди да изведе отбора до промоция в Серия А, утвърждавайки се като един от най-иновативните треньори в Италия.

Спалети има впечатляващ престой в Удинезе в началото на 2000-те години, осигурявайки три поредни класирания за европейски клубни турнири. През сезон 2004/05 той извежда клуба от Фриули до първото им в историята класиране за Шампионската лига, което го отвежда в Рома за следващите четири сезона. В Рим той печели две Купи на Италия и една Суперкупа на Италия.

От 2009 до 2014 г. Спалети ръководи Зенит Санкт Петербург, където печели две шампионски титли, една национална купа и руската Суперкупа, преди да се завърне в Италия, за да поеме последователно Рома и Интер. След като спечели титлата в Серия А в края на сезон 2022/23 с Наполи, тосканският треньор за кратко беше начело на националния отбор на Италия до юни тази година. От Ювентус изразиха радостта си да приветстват треньор с такъв опит и експертиза в "семейството на бианконерите" с пожелание за късмет.

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX