Л удогорец си гарантира 7,5 милиона евро от влизането в групите на Лига Европа, съобщават от европейската централа. „Орлите“ играха с Динамо Минск, Риека и Ференцварош в трите кръга на Шампионската лига, а впоследствие си осигуриха ЛЕ с успеха над македонския Шкендия.

Тези пари са минимумът, с който „орлите“ ще напуснат турнирите. Всяка победа в групите ще донесе на Лудогорец 450 000 евро, а равенството е оценено на 150 000 евро. Бонусът за класиране между първо и осмо място е 600 000 евро, а за 9 – 16 е 300 000 евро.

Най-много пари с влизането в групите си е осигурил Фенербахче – 16,9 милиона евро. На другия полюс е белгийският Генк с 5,6 милиона евро. На второ място по приход е Рейнджърс, а на трето е Рома.

Манчестър Сити пък е отборът, гарантирал си най-много пари с участието в групите на Шампионската лига – 64,3 милиона евро, докато с най-малко е Кайрат – 20,5 милиона евро.

В същото време българските отбори финишираха пресявките за същинската фаза на евротурнирите на 22-ро място. Те генерираха 11 точки, което добавя коефициент от 2,750 за ранглистата на евроцентралата.

4,500 от точките идват от Лудогорец, 3,500 са от Левски, 3,000 от Арда и 0 от Черно море.

Коефициент като нас има и Украйна, а непосредствено пред нас е Франция с 2,785. След България пък е Израел с 2,625.

Най-добре от началото на сезона се представят кипърските отбори, заработили коефициент от 5,500. Тройката се допълва от Дания с 5,375, а трети е Полша с 4,875.

Коефициентът на България от последните пет сезона, които се взимат предвид от УЕФА, е 18,625. Това ни отрежда 29-о място в Европа. Пред нас е Украйна с 20,350. На първо място безапелационно е Англия с 95,005, пред Италия с 84,660 и Испания с 78,953.

За последните 5 сезона Лудогорец е на 75-о място в ранглистата на УЕФА с коефициент от 24,000. След разградмани са ФКСБ, Ница и Нотингам. На първото място е Реал Мадрид с 123,500, втори е Байерн с 114,250, а трети е Интер с 113,250.

