М анчестър Юнайтед постигна третата си победа във Висшата лига през този сезон, след като надви с 2:0 Съндърланд у дома в мач от 7-ия кръг. Това е трети пореден домакински успех за тима в първенството, но между тях „червените дяволи“ загубиха две гостувания.

Домакините поведоха още в 7-ата минута. Мейсън Маунт се разписа с добър удар. Юнайтед натискаше, а Бруно Фернандеш бе близо до гол, като вратарят на гостите Робин Рьофс отклони топката в гредата след негов удар, а при добавката Амад Диало не уцели вратата.

Натискът даде резултат в 31-ата минута. Бенямин Шешко вкара във втори пореден мач за Юнайтед. В края на първото полувреме Съндърланд получи дузпа за опасна игра на Шешко, но след преглед от ВАР съдията Стюърт Атуел промени решението си и отмени наказателния удар.

След почивката гостите имаха претенции за дузпа за нарушение на Бруно Фернандеш и вратаря Сен Ламенс срещу Бертран Траоре. Вместо това обаче играчът на Съндърланд получи жълт картон за симулация. До края „червените дяволи“ запазиха аванса си и стигнаха до успеха.

Манчестър Юнайтед е 8-и в класирането с 10 точки, Съндърланд е на шесто място с 11.