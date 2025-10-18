Б арселона победи Жирона драматично с 2:1 на „Луис Компанис“ в каталунско дерби от деветия кръг на Ла Лига и временно излезе първи с 22 точки, на една пред Реал Мадрид, но „кралете“ са с мач по-малко. Ханзи Флик бе изгонен и пропуска Ел Класико. Жирона е 19-и с шест точки.

Още в 13-ата минута „блаугранас“ излязоха напред в резултата. Ламин Ямал напредна по десния фланг и намери Педри, който направи отличен индивидуален рейд, преодолявайки няколко съперникови играчи и с елегантен шут в долния ляв ъгъл се разписа за 1:0.

Седем минути по-късно Жирона стигна до изравнително попадение с първото си положение в срещата. Играчите на Ханзи Флик не се справиха с изчистването на топката при корнер, Арнау Мартинес намери Аксел Витсел, а той с акробатичен ножичен шут изравни - 1:1.

В следващите минути логично Барсе по-активен на терена, но не достатъчно. Каталунците играха слабо и дори можеха да загубят мача.

Драмата дойде в края на двубоя. В добавеното време на срещата Ханзи Флик изпусна нервите си при спор със съдията и получи директен червен картон. Това означава, че каталунците ще бъдат без треньора си в Ел Класико срещу Реал Мадрид на „Сантиаго Бернабеу“ следващата седмица, 26 октомври.

В третата минута от добавеното време на срещата Барселона все пак успя да спаси трите точки, макар да не показа най-доброто си лице в срещата. Френки де Йонг се втурна по десния фланг и пусна към Роналд Араухо, който отблизо отбеляза и донесе бурна радост на „блаугранас“.

