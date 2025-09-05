Л ионел Меси отново бе големият герой за Аржентина. Капитанът на световните шампиони отбеляза два гола и изведе тима си до убедителна победа с 3:0 над Венецуела на „Монументал“ в квалификация за Мондиал 2026. Меси се разписа в 39-ата и 80-ата минута, а между тях точен бе и Лаутаро Мартинес в 76-ата. Голмайсторът на Интер оформи класиката, преди капитанът да добави втория си гол. Аржентина можеше да постигне още по-изразителен успех, но попадения на Меси и Кристиан Ромеро не бяха зачетени.

Двубоят бе особено емоционален за Меси, тъй като това може да се окаже последният му мач с националната фланелка на родна земя. Световните шампиони вече си гарантираха участие и първото място в квалификационната група на зона КОНМЕБОЛ, така че оставащите им мачове имат по-скоро символичен характер. За Венецуела обаче ситуацията е далеч по-напрегната. Тимът продължава битката за седмото място, което дава право на бараж. Южноамериканците получиха добри новини от Колумбия, която победи Боливия с 3:0, но решителният тест за тях ще бъде в последния кръг.

На терена през всичките 90 минути за Венецуела бе защитникът на Левски Кристиян Макун, който имаше задачата със своите колеги да бдят над Меси.

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX