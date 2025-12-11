Л ионел Меси ще открие своя огромна статуя в Калкута тази събота. 38-годишният футболист ще бъде в Индия на тридневно посещение заедно със съотборниците си в Интер Маями и Аржентина - Луис Суарес и Родриго Де Пол.Тримата ще бъдат част от няколко събития в Калкута, Хайдерабад, Мумбай и Делхи.

Статуята на Меси е сглобявана в продължение на 27 дни от 45-членен екип и е висока внушителните 21 метра. Феновете ще могат да посетят и фензоната на аржентинеца, която включва скулптура на футболиста в реален размер на трон, както и реплики на неговите трофеи.

Освен това е направена възстановка на дома на Меси в Маями, като на балкона са разположени манекени на играча и семейството му. Меси, който е отбелязал 787 гола в 963 мача на клубно ниво, беше почетен с бронзова статуя в Буенос Айрес през 2016 г. Президентът на Барселона Жоан Лапорта наскоро заяви, че „работят“ върху негова статуя на „Камп Ноу“.

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX