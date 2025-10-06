Ю вентус и Милан завършиха наравно 0:0 на "Алианц Стейдиъм" в голямото дерби от шестия кръг на Серия А. Кулминацията в мача дойде в 53-тата минута, когато Кристиан Пулишич от гостите пропусна дузпа. "Госпожата" остава без загуба от началото на сезона, но записаха пето поредно реми във всички турнири. "Росонерите" пък прекъснаха серията си от пет победи в различните състезания.

Ювентус имаше предимство в началото на срещата, когато Юсуф Фофана и Уестън Маккени опитаха да изненадат Майк Менян от дистанция. Последваха нови възможности за домакините, които бяха пропуснати от Мануел Локатели, Федерико Гати и Адриен Рабио. Милан отговори в края на полувремето, когато Сантиаго Хименес бе спрян от Де Грегорио.

Втората част започна с воле от упор на Гати след изпълнение на корнер, но Менян направи запомнящо се спасяване. В 52-рата минута Лойд Кели събори Хименес в наказателното поле и съдията веднага отсъди дузпа в полза на Милан. Американският национал Пулишич прати топката над вратата, като това е петата пропусната от последните седем наказателни удара в полза на "росонерите". Срещата продължи да бъде динамична, но пропуски и от двете страни запазиха резултат непроменен.

