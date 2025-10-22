Т ехническият директор на Лудогорец - Козмин Моци, говори пред журналистите летището във Варна преди заминаването на отбора за Швейцария. Утре "орлите" излизат срещу Йънг Бойс в мач от третия кръг на основната фаза на Лига Европа.

„Очаквам да играем с настроение и да се върнем с точка или точки. Знам, че ще е различно, защото играем на изкуствен терен, но се надявам, че ще успеем. Всяка точка е важна, защото може да струва много в края на основната фаза. Не вярвам проблемите в българското първенство да се отразят на играта ни. Познавам много добре момчетата и съм сигурен, че ще се стегнат и ще изглеждат по друг начин", заяви Моци.

Румънецът коментира и слуховете за евентуална смяна на треньора Руи Мота след домакинското равенство 1:1 със Спартак Варна. "Не е приятно, но не може след един мач да се взима решение. Не мога да кажа, че мачът с Йънг Бойс е критичен за един или друг човек. Напрежение няма защо да има. На второ място сме, имаме мач по-малко, но има доста мачове и съм сигурен, че ще е по-тежко, но лятото отново ще сме шампиони“, завърши Моци.

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX