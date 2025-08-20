Г олмайсторът на Ливърпул и Висшата лига Мохамед Салах очаквано бе избран за Играч на годината от Асоциацията на професионалните футболисти в Англия. Той е първият в историята, който печели отличието три пъти в кариерата си, след като преди това триумфира през 2018-а и 2022-ра. Египтянинът спечели в конкуренцията на своя съотборник Алексис Мак Алистър, Александър Исак, Деклан Райс, Коул Палмър и Бруно Фернандеш.

За десети път футболист на Ливърпул взима наградата, която е може би е с най-голям престиж на Острова, защото победителят е признат от своите колеги. Салах вече спечели и другите две големи индивидуални награди в Англия - на Асоциацията на журналистите, пишещи за футбол, и на Висшата лига. През миналия сезон, в който Ливърпул спечели шампионската титла за 20-и път, Салах отбеляза 34 гола и направи 23 асистенции в 52 мача във всички турнири. Във Висшата лига попаденията му бяха 29, а головите подавания - 18.

На церемонията пък Сър Гарет Саутгейт бе удостоен с наградата за заслуги на Асоциацията на професионалните футболисти (PFA) за 2025 г. Отличието е признание за неговия принос към футбола и постиженията му с мъжкия национален отбор на Англия. Назначен за мениджър на Англия през ноември 2016 г., Саутгейт завърши мандата си като един от най-успешните треньори в историята на страната. Като един от само тримата мениджъри, водили отбора в над 100 мача, той изведе „трите лъва“ до четири поредни големи турнира, включително финалите на Евро 2020 и Евро 2024.

