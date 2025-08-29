М ладият български футболист Димо Кръстев ще продължи през новия сезон в италианския Сиракуза от Серия С, след като Фиорентина – клубът, който държи правата му, го изпрати там под наем. Любопитното е, че сделката се осъществи на живо в ефир по време на тв-шоуто по Скай Италия Calciomercato – L'Originale. Така Димо Кръстев ще запомни това преминаване под наем в отбора от третото ниво в Италия като първото официално споразумение, което е излъчено в телевизионния ефир.

22-годишният бургазлия играе с ляв крак, като може да бъде използван еднакво ефективно и в средата на терена, и като централен бранител. Винаги смятан за талантлив, той направи професионалния си дебют едва на 15 години в България, преди да бъде забелязан и закупен от Фиорентина, която го добавя към отбора си Примавера. С тази формация той печели три Купи на Италия и Суперкупа в младежката възраст, като има и решителни голове по пътя към трофеите.

Няколко пъти има контролни и неофициални мачове за мъжкия тим на Фиорентина, след което пък е пращан под наем в Катандзаро и във Фералпи-Сало. През миналия сезон записа едва два мача за Тернана, след като годината му беше белязана от контузия и операция на кръстни връзки нa коляното.

Сега има шанс да докаже потенциала си в новака в южната Серия С Сиракуза – тим, който е трениран от Марко Турати. В първата среща от новия сезон сицилианците загубиха с 0:1 при гостуването си на Салернитана.

Кръстев е и национал на България, но не е викан в първия отбор на страната от септември 2023-а година, а иначе беше сериозно налаган от сръбския специалист Младен Кръстаич, който по това време водеше "лъвовете".

"Български защитник, той пристига под наем от Фиорентина. Миналия сезон игра за Тернана в Серия C, а преди това имаше опит в Серия B с Катандзаро и Фералпи-Сало. Играчът вече се присъедини към отбора и ще бъде на разположение на треньора на Турати за предстоящите официални мачове“, се казва в официалното съобщение на новия отбор на снажния бургазлия.

До преди седмица той тренираше със столичния Левски, но явно предложението от италианците е сложило и край на възможността да подсили тима от стадион "Георги Аспарухов".