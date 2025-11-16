Н орвегия се класира на световното първенство през 2026 г. след нова победа срещу Италия в група I от квалификациите, този път с 4:1 на "Сан Сиро" в Милано. Скандинавците на практика си бяха осигурили класирането още преди този мач, но доказаха категорично кой е най-добрият тим в групата, като взеха втора победа срещу „скуадра адзура“.

Италия започна мача по-добре. Федерико Димарко стреля, но топката мина покрай гредата. В 11-ата минута „адзурите“ поведоха. Димарко подаде на Пио Еспозито, който беше точен за 1:0. В следващите минути и двата тима рядко създаваха положения. Еспозито все пак имаше още един шанс, но не уцели вратата.

След почивката Норвегия започна да играе по-добре. Александър Сьорлот опита изстрел, но без успех. В 63-ата минута гостите изравниха. Антонио Нуса се измъкна от защитата и вкара за 1:1. Отново той имаше шанс малко по-късно, но този път вратарят Джанлуиджи Донарума спаси. В 78-ата минута Норвегия поведе. Ерлинг Холанд бе оставен сам в наказателното поле и вкара с удар от въздуха. Само две минути по-късно Холанд вкара нов гол след добра контраатака. Холанд е с 16 гола от 8 мача в квалификациите. В добавеното време на мача Странд Ларсен се измъкна от защитата на Италия и вкара четвъртия гол.

Норвегия завършва на първо място с 8 победи от 8 мача, 24 гола и голова разлика 37:5 и ще играе на мондиал за първи път от 1998 г. Италия остава на второ място с 18 точки, като ще играе в плейофите.

В друг мач от групата Израел победи с 4:1 Молдова.