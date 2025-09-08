Н овият изпълнителен директор на Тотнъм - Винай Венкатешам, разясни бъдещето на клуба, след като дългогодишният изпълнителен директор Даниел Леви напусна поста си миналата седмица. Въпреки спекулациите в медиите за евентуална продажба, Венкатешам категорично заяви, че Тотнъм не се продава и собствениците от семейство Люис са изцяло ангажирани с развитието на отбора.

В интервю за официалния сайт на клуба, той беше недвусмислен: "Семейство Люис ясно заяви, че тяхната ангажираност с Тотнъм е дългосрочна и ще продължи през поколенията. Излязохме с изявление, което, надявам се, беше еднозначно ясно – Тотнъм не се продава", коментира новият силен човек в лондонския клуб.

Венкатешам подчерта, че новото поколение на семейството е силно фокусирано върху бъдещето на клуба. Той посочи няколко ключови фигури: Вив Люис, която редовно посещава мачовете и участва в предсезонните турнета, както и нейният брат Чарли и зет ѝ Ник, които ще имат по-активна роля. "Това, което ги обединява, е тяхната страст и амбиция за развитието на Тотнъм, каза той.

Тотнъм не е за продан, петелът остава в кокошарника

Въпреки че Даниел Леви често беше критикуван от феновете, Венкатешам отдаде заслуженото признание за неговия принос. "Това, което той направи за този клуб през последните 25 години, е изключително. Той има огромен принос за трансформацията на клуба – изграждането на тренировъчната база, стадиона... Неговото наследство е забележително."

Венкатешам сподели, че лично той е получил огромна подкрепа от Леви през краткия период, в който са работили заедно, и се чувства сигурен в новата си роля.