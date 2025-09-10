Б ившият английски рефер Дейвид Кут получи поредно обвинение. Той бе обвинен в заснемане на неприлично видео на дете, информират английските медии.

43-годишният съдия ще трябва да се яви в съда в Нотингам в четвъртък.

Кут обвинен, че на 2 януари 2020 г. е направил неприлично видео на дете от категория А. Това е най-сериозната категория във Великобритания.

Бившият английски рефер се прочу през ноември миналата година, когато в социалните мрежи изтече видео, в което Кут отправя обидни коментари към бившия мениджър на Ливърпул, Юрген Клоп, и към самия клуб. Скандалът доведе до незабавното му отстраняване от мачовете в английската Висша лига.

След вътрешно разследване, ръководният орган на съдиите в Англия (PGMOL) прекрати договора на Дейвид Кут през декември 2024 г. По-късно, в интервю, Кут разкри, че уволнението му е резултат от "много лоши избори", които е направил, включително употреба на наркотици. Той обясни, че тези проблеми са били породени от лични борби, свързани със сексуалността му, която е криел дълго време.