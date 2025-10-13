С аудитският колос Ал Хилал, воден от Симоне Индзаги, е готов да разтърси трансферния пазар с грандиозна оферта – 400 милиона евро за 18-годишния талант на Барселона и европейски шампион с Испания Ламин Ямал. От „Камп Ноу“ обаче са категорични, че Ямал не се продава и няма да се изкушат от рекордното предложение.

Младият атакуващ халф има договор с каталунците до 2031 г., който му гарантира годишна заплата от около 10 млн. евро, както и 25 млн. евро бонус за подписване, разпределени за шест години – условия, каквито могат да предложат само клубовете от Саудитската лига.

В същото време Барселона преминава през труден период – поредица от загуби в Ла Лига и Шампионската лига, напрежение в съблекалнята и проблеми в комуникацията между играчите и треньора Ханси Флик. Ямал се възстановява от инфекция и участието му в Ел Класико остава под въпрос.