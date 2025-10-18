Л егендата на английския футбол Пол Гаскойн заяви, че никога няма да спре да пие. Той обясни, че „планира да умре като Газа“ (както го наричат), вместо да променя настоящия си начин на живот. 58-годишният Гаскойн води публична битка с алкохолизма повече от 20 години.

В новата си книга „Осем“ бившият футболист на Нюкасъл, Тотнъм, Лацио, Рейнджърс и други разказва за битката си със зависимостта.

Пред „Мирър“ обаче Гаскойн каза, че няма намерение да спира и че няма какво да крие от живота си до момента, въпреки че няколко пъти бе много близо до смъртта заради проблемите си с алкохола.

„Джими Грийвс спря да пие, но това е Джими Грийвс. Аз не съм Джими Грийвс, не съм Джордж Бест. Аз не се напивам, защото мразя майка си и баща си или мразя публиката. Няма нищо такова. Аз просто го правя за самото забавление. След това може да съжалявам. Но не мисля за вчера, не мисля за утре. Мисля само за днес и живея само за днес. Не съм се променил, не мога да се променя, не знам как да се променя. Вероятно ще умра като Газа, нямам какво да крия. Цялата страна знае какво съм направил досега. „Пих, защото исках да пия, съжалявах за последствията след това. Сега, ако имам рецидив, не пия така седмици наред, както преди. Като се замисля, сигурно съм наранил майка си и баща си. Но не мислиш за това. Човекът, когото най-много си наранил, си самият ти“, каза Гаскойн.

Той все пак разказа, че ходи на срещи на Анонимните алкохолици.

“Минават месеци, без да си правя труда, а след това обаче имам два дни спад и след това идват последствията. И след това не се харесвам в продължение на няколко дни. Просто съм нещастен и трябва да отида на среща на Анонимните алкохолици и просто трябва да стоя и да слушам, защото се чудиш какво е. Едва когато за първи път отидох на срещи на Анонимни алкохолици, осъзнах, че съм алкохолик“, разказа още Гаскойн.