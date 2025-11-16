П ортугалия спечели група F на световните квалификации в зона „Европа“ след разгромен успех със 9:1 срещу Армения у дома. И без голямата си звезда Кристиано Роналдо, който бе изгонен при загубата от Ирландия, португалците доминираха напълно срещу аутсайдера в групата. Бруно Фернандеш и Жоао Невеш вкараха по 3 гола.

Домакините поведоха още в 7-ата минута, когато Ренато Вейга се разписа с глава отблизо. Армения изравни в 18-ата чрез Едуард Сперциян, който вкара с хубав удар.

Португалия реши мача до края на първото полувреме. Гонсало Рамош вкара за 2:1 в 28-ата минута, а само 2 минути по-късно Жоао Невеш се разписа с удар от границата на наказателното поле. В 41-ата минута отново Невеш бе точен, този път от пряк свободен удар. В добавеното време Португалия получи дузпа, а Бруно Фернандеш вкара за 5:1.

След почивката домакините продължиха да се забавляват на терена. Фернандеш отбеляза втория си гол в 52-ата минута. В 72-ата той оформи хеттрика си след нова дузпа. В 81-ата минута Жоао Невеш също вкара трети гол в мача. В края и Франсиско Консейсао се записа сред голмайсторите.

В другия мач Ирландия шокира Унгария с 3:2 като гост. Домакините дълго време водеха, но допуснаха обрат в края и изпуснаха второто място в групата, което дава право на участие в плейофите.

Домакините поведоха още на старта. В 4-ата минута Даниел Лукач се разписа след подаване на Доминик Собослай. В 14-ата минута гостите получиха дузпа за нарушение срещу Чидози Огбене. Трой Парът вкара за 1:1. В 37-ата минута Унгария поведе отново. Барнабаш Варга се измъкна от защитата и вкара за 2:1.

След почивката гол на Адам Ида за Ирландия бе отменен заради засада. В 80-ата минута гостите изравниха. Трой Парът се измъкна от защитата и вкара с техничен удар. В края гостите натиснаха и имаха няколко шанса, а в добавеното врмее Трой Парът вкара за 3:2.

В крайното класиране Португалия е с 13 точки, Ирландия завършва с 10, а Унгария - с 8. Армения е на дъното с 3.