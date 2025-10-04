Р еал Мадрид победи с 3:1 Виляреал в среща от 8-ия кръг на Ла Лига. Тимът на Шаби Алонсо се реваншира пред феновете си след тежката загуба от Атлетико в предишния кръг и взе категоричен успех.

Домакините натиснаха още в началото, а Орелиен Чуамени стреля неточно. В 40-ата минута вратарят на Реал Мадрид Тибо Куртоа спаси удар на Танитолува Олувасейи. В края на първото полувреме Франко Мастантуоно от Реал имаше възможност, но стреля неточно.

Реал поведе веднага след началото на второто полувреме. Винисиус Жуниор се разписа след подаване на Килиан Мбапе. В 68-ата минута домакините получиха дузпа за нарушение на Рафа Марин срещу Винисиус. Бразилецът сам вкара наказателния удар и отбеляза втория си гол в мача. Джуд Белингам пропусна два страхотни шанса за Реал в рамките на две минути.

В 73-ата минута гостите върнаха един гол. Жорж Микаутадзе вкара след подаване на Пап Гей. Само 4 минути по-късно Виляреал остана с 10 души след втори жълт картон на Сантяго Моуриньо. В 81-ата минута Реал стигна до трети гол. Браим Диас подаде на Килиан Мбапе, който бе точен.

Реал Мадрид е начело с 21 точки, с 2 повече пред Барселона. Каталунците гостуват на Севиля в неделя. Виляреал е трети с 16 т.