Р еал Мадрид постигна убедителна победа с 4:1 като гост на Леванте в двубой от Ла Лига. „Кралете“ показаха класата си, а звездите на тима бяха Винисиус Жуниор, Франко Мастантуоно и Килиан Мбапе.

Мачът започна с изненадващи силни минути за домакините. Още в 3-ата минута Иван Ромеро пропусна отличен шанс, а в 13-ата централният бранител Адриан Де Ла Фуенте също не успя да намери целта от чиста позиция. Постепенно Реал пое инициативата и в 21-вата минута можеше да открие – удар на Винисиус бе избит от Райън, а Мастантуоно нацели напречната греда.

Натискът на гостите даде резултат. В 28-ата минута Винисиус реализира с прецизен удар с външен фалц за 0:1. Малко по-късно бразилецът асистира на новото попълнение Мастантуоно, който с мощен изстрел вкара първия си гол за клуба – 0:2. Винисиус можеше да реши всичко преди почивката, но пропусна сам срещу Райън.

След паузата Леванте върна едно попадение чрез Карл Ета Ейонг, който бе най-съобразителен при разбъркване в наказателното поле – 1:2. Реал обаче бързо възстанови контрола. В 64-ата минута Килиан Мбапе си изработи дузпа и хладнокръвно реализира с „Паненка“ за 1:3. Само две минути по-късно французинът оформи и крайния резултат 1:4, след като финтира вратаря и вкара в празната врата.

До края Чаби Алонсо използва възможността да даде минути на Джуд Белингам и Орелиан Чуамени, докато за домакините се появиха ветераните Хосе Луис Моралес и бившият играч на ЦСКА Годуин Коялипу.

Другите резултати:

Атлетик Билбао - Хирона 1:1

Еспаньол - Валенсия 2:2

Севиля - Виляреал 1:2