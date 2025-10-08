К ристиано Роналдо за пореден път показа защо е символ на отдаденост и страст към футбола. Португалската суперзвезда присъства на гала вечерта "Portugal Football Globes", където беше отличен със специална награда, но далеч не изглеждаше като човек, който мисли за края на кариерата си. 40-годишният капитан на Португалия говори с присъщото си спокойствие и увереност за мотивацията, която продължава да го движи както в националния тим, така и в Ал-Насър.

„Трябва да мислим за настоящето, мач за мач. Целта ни е да се класираме и да спечелим Световното първенство през 2026 г., но трябва да вървим стъпка по стъпка. Сега имаме два важни мача у дома, пред нашата публика, и знаем, че сме силни, когато играем в Португалия“, заяви Роналдо.

Легендарният нападател подчерта, че все още усеща огромна гордост, когато облича националната фланелка. „Винаги чувствам подкрепата на португалците – независимо дали мачът върви добре или не. Убеден съм, че ще се класираме за Мондиала“, каза той.

Отличието, което получи, не е било повод за носталгия, а за признание на труда му през годините. „Това не е награда за края на кариерата. Приемам го като признание за усилията и амбицията ми. Обичам да печеля, да помагам на младите, а те ми помагат да поддържам нивото си. Именно съревнованието с тях ме мотивира“, сподели CR7.

Роналдо призна, че често чува от близките си, че е време да спре, но той не смята така. „Много хора ми казват: ‘Достатъчно е, спри вече.’ Но аз все още имам какво да дам – за клуба и за националния отбор. Ще спра, когато почувствам, че е моментът. Засега просто се наслаждавам на всеки ден“, заяви португалецът.

В края на изявата си Роналдо показа и философската страна на опита си: „Преди 20 години исках да ‘изям света’. Сега мисля по различен начин – живея ден за ден. Не правя дългосрочни планове, защото животът се променя бързо. Предпочитам да се наслаждавам на всяка тренировка и всеки мач. Останалото ще се види.“

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX