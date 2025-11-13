К ристиано Роналдо преживя истински кошмар във вероятно последната си световна квалификация в кариерата. Нападателят бе изгонен в Дъблин, а Португалия претърпя поражение с 0:2 от Ирлания на „Авива Стейдиъм“ и ще почака класирането си за Световното първенство догодина. След този мач „мореплавателите“ остават първи в група „F“ с актив от 10 точки, на две пред Унгария и три пред ирландците, като успех над последния Армения у дома ще ги класира на Мондиал 2026. Същото ще се случи и при равенство между маджарите и Ейре.

В 17-ата минута Република Ирландия излезе напред в резултата. Лиъм Скейлс даде перфектно центриране към Трой Парът от корнер, а нападателят на АЗ Алкмаар се измъкна от иберийската защита и с глава заби топката в мрежата на Диого Коща, сбъркал, за да се стигне до ъгловия удар.

Португалия натисна, но не създаде кой знае какви положения и в самия край на първото полувреме получи второ попадение във вратата си. В 45-ата минута Трой Парът направи хубав индивидуален рейд, завършил с гол в мрежата на Коща с изстрел в долния десен ъгъл.

Около час игра след началото на срещата Кристиано Роналдо предаде своите съотборници, оставяйки ги с човек по-малко на терена и лишавайки ги от шансове за обрат. Роналдо удари Дара О‘Шей в наказателното поле на Ирландия без умисъл за игра с топката и получи червен картон, а до края резултатът не бе променен.

Другите резултати от световните квалификации в Зона Европа:

Азербайджан - Исландия 0:2

Армения - Унгария 0:1

Норвегия - Естония 4:1

Англия - Сърбия 2:0

Андора - Албания 0:1

Молдова - Италия 0:2

Франция - Украйна 4:0