К ристиано Роналдо не спира да бележи и вече има 953 гола в кариерата си.

Португалецът се разписа от дузпа при победата 3:1 на Ал Насър в гостуването на Неом в първенството на Саудитска Арабия. Той постави и нов рекорд в преследване на кота 1000 – стана единственият футболист в историята на местния елит със 100 попадения.

Мачът срещу Неом обаче ще се запомни и с краткия му разговор със съдията след края на първото полувреме, когато резултатът беше 0:0. Камерите заснеха Кристиано да подмята иронично към рефера: „Браво, браво. Продължавай така, правиш добър мач – много добър мач правиш“.

Случайно или не, но две минути след началото на втората част Ал Насър откри резултата. Скоро след това съперникът остана с 10 души, а след това беше свирена и дузпа, която Роналдо превърна в гол.

Лионел Меси пък е на прага на друг рекорд. Аржентинецът записа асистенция №400 в своята кариера при победата с 4:0 на Интер Маями срещу Нешвил в плейофите на МЛС. Така тимът на Хавиер Масчерано се класира за четвъртфиналите. 38-годишният Меси бе героят за Интер. Той вкара два гола, а след това подаде на Тадео Алиенде, който също се отличи с две попадения. Така аржентинският маестро е на път да подобри още един рекорд в кариерата си, след като е много близо от Ференц Пушкаш, който е №1 в историята с 404 асистенции.