Р ъководството на Манчестър Юнайтед засега няма да уволнява португалския мениджър Рубен Аморим. Специалистът е бил уверяван, че позицията му на „Олд Трафорд“ не е сериозно застрашена.

Аморим пое поста в Юнайтед през ноември 2024 година, след уволнението на предшественика си Ерик тен Хаг. Въпреки че спечели Купата на Лигата и ФА Къп, нидерландецът бе критикуван за неспособността да върне отбора сред претендентите за най-престижните вътрешни и европейски отличия.

След успешен период начело на Спортинг в Португалия, Аморим, който бе считан за един от най-обещаващите млади треньори в световния футбол – получи задачата да върне блясъка на „Театъра на мечтите“. До момента той има едва 18 победи от 49 мача начело на Юнайтед, което дава скромен процент на успех от 36,73%.

Последната загуба дойде с 3:1 срещу Брентфорд, след като капитанът Бруно Фернандеш пропусна дузпа, а слабостите на системата 3-4-3, която Аморим упорито използва, станаха още по-очевидни. След този мач „червените дяволи“ заемат 14-то място в класирането с 7 точки от възможни 18 след шест кръга през сезона.

Въпреки натиска, Daily Mail съобщава, че Аморим все още има подкрепата на миноритарния собственик на клуба сър Джим Ратклиф. Информациите твърдят, че компанията на Ратклиф - INEOS и бордът на Юнайтед „отказват да изпаднат в паника“ въпреки продължаващите проблеми на терена.

Аморим бе назначен като част от дългосрочен проект, включващ строежа на нов стадион на стойност 2 милиарда паунда и има контракт с Юнайтед до 2027 година, с опция за 12-месечно удължаване. Според източници, уволнението му би струвало на клуба около 12 милиона паунда.

Ратклиф вярва, че Аморим заслужава време да работи с новите играчи, след като Юнайтед похарчи 236 милиона паунда за трансфери през лятото. Източници от клуба твърдят, че в момента не се подготвят заместници на Аморим.

