П ортугалският национал Рубен Невеш реши да увековечи един от най-близките си приятели Диого Жота, който загина трагично в катастрофа преди два месеца.
Невеш татуира на прасеца си как той и Жота се прегръщат по време на мач на португалския национален тим.
Жота и брат му Андре Силва загинаха в автомобилна катастрофа в началото на юли. Невеш бе един от най-добрите приятели на бившия футболист на Ливърпул и наследи 21-и номер в националния отбор на Португалия по молба на семейството на Жота.
𝗡𝘂𝗻𝗰𝗮 𝘀𝗲𝗿𝗮́𝘀 𝗲𝘀𝗾𝘂𝗲𝗰𝗶𝗱𝗼. Somos 23+𝟭. 🤍 pic.twitter.com/Z2HFPFk3CR— Portugal (@selecaoportugal) September 2, 2025
Това е първо събиране за националния отбор на Португалия след кончината на Жота. "Мореплавателите" ще срещнат Армения и Унгария.
Отборът присъства заедно с ръководителите на Португалската футболна асоциация, семейството на Жота, неговия агент Жорже Мендеш, както и португалския президент и министър-председател, на специална церемония, на която бе отдадена почит на Жота.
Кристиано Роналдо и компания носеха костюми в знак на уважение, а на вдовицата на Жота Руте Кардосо и родителите му бе връчен специален медал. Кардосо помогна и за откриването на бронзов бюст-паметник, изобразяващ фланелка на Португалия с №21 на Жота на външната стена в тренировъчната база на националния тим в Лисабон.
𝗘𝘁𝗲𝗿𝗻𝗶𝘇𝗮𝗱𝗼𝘀. 👕🇵🇹 pic.twitter.com/WHYO9FvoVp— Portugal (@selecaoportugal) September 2, 2025