П ортугалският национал Рубен Невеш реши да увековечи един от най-близките си приятели Диого Жота, който загина трагично в катастрофа преди два месеца.

Невеш татуира на прасеца си как той и Жота се прегръщат по време на мач на португалския национален тим.

Жота и брат му Андре Силва загинаха в автомобилна катастрофа в началото на юли. Невеш бе един от най-добрите приятели на бившия футболист на Ливърпул и наследи 21-и номер в националния отбор на Португалия по молба на семейството на Жота.

Това е първо събиране за националния отбор на Португалия след кончината на Жота. "Мореплавателите" ще срещнат Армения и Унгария.

Отборът присъства заедно с ръководителите на Португалската футболна асоциация, семейството на Жота, неговия агент Жорже Мендеш, както и португалския президент и министър-председател, на специална церемония, на която бе отдадена почит на Жота.

Кристиано Роналдо и компания носеха костюми в знак на уважение, а на вдовицата на Жота Руте Кардосо и родителите му бе връчен специален медал. Кардосо помогна и за откриването на бронзов бюст-паметник, изобразяващ фланелка на Португалия с №21 на Жота на външната стена в тренировъчната база на националния тим в Лисабон.