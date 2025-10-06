Л егендата на Манчестър Юнайтед - Уейн Рууни, критикува остро звездата на Ливърпул Мохамед Салах за представянето му в мача с Челси, който „червените“ загубиха с 1:2 с гол в последните секунди.

Докато голяма част от коментарите след мача бяха насочени към пропуснатите шансове и драмата в добавеното време, Рууни специално изтъкна поведение на Салах в защита като основен проблем.

Според Рууни, позиционирането и връщането на Салах в защита са били неадекватни в ключови моменти.

"Когато нещата вървят добре, вкарваш голове и печелиш мачове, всичко е страхотно и отборът ще го преглътне, но през последната седмица аз бих поставил под въпрос неговата работна етика."

"Знам, че той не винаги се връща и защитава толкова много, но в мача с Челси, защитникът зад него бе буквално разпиляван, а той просто гледаше."

"Играчи като Ван Дайк и Алисон... лидерите в съблекалнята трябва да му кажат, че трябва да помага. За мен това беше притеснително. Той изглеждаше изгубен през последната седмица, според мен."