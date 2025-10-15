Б ившият председател на тръст „Синя България” – журналистът Васил Колев, изказа своето мнение за селекционера националния отбор на България Александър Димитров.

Той коментира в социалните мрежи снощната загуба с 0:4 от Испания в четвъртата ни световна квалификация, след която сме ютията на всички групи с 0 точки и безподобната голова разлика 1:16.

Ето какво гласи публикацията на Васко Колев за Сашо Димитров, който, откакто оглави представителната ни гарнитура, не спира да ръси мозък:

„България никога не е имала толкова жалък комедиант за треньор на националния отбор.

След шестицата от Турция, която анализира кротко, днес вече беше въодушевен, че сме имали две положения при 0:4. На следващия мач очаквам вече да му слагат усмирителна риза, че три пъти сме минали центъра".