Ш ампионът Барселона направи равенство 1:1 при гостуването на Райо Валекано в мач от третия кръг на испанската Ла Лига.
Ламин Ямал откри резултата от дузпа в края на първото полувреме, а в средата на втората част Фран Перес изравни за домакините.
Каталунците губят първи точки за сезона и имат седем, две по-малко от водачите Реал Мадрид и Атлетик Билбао, които са начело с пълен актив след първите три кръга.
Срещи от третия кръг на Ла Лига: Селта - Виляреал 1:1
Бетис - Атлетик Билбао 1:2 Еспаньол - Осасуна 1:0
Райо Валекано - Барселона 1:1
от събота:
Овиедо - Реал Сосиедад 1:0
Жирона - Севиля 0:2
Алавес - Атлетико Мадрид 1:1
Реал Мадрид - Майорка 2:1
от петък:
Валенсия - Хетафе 3:0
Елче - Леванте 2:0
В класирането водят Реал Мадрид и Атлетик Билбао с по 9 точки.
Източник БТА