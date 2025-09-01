Ш ампионът Барселона направи равенство 1:1 при гостуването на Райо Валекано в мач от третия кръг на испанската Ла Лига.

Ламин Ямал откри резултата от дузпа в края на първото полувреме, а в средата на втората част Фран Перес изравни за домакините.

Каталунците губят първи точки за сезона и имат седем, две по-малко от водачите Реал Мадрид и Атлетик Билбао, които са начело с пълен актив след първите три кръга.

Срещи от третия кръг на Ла Лига: Селта - Виляреал 1:1

Бетис - Атлетик Билбао 1:2 Еспаньол - Осасуна 1:0

Райо Валекано - Барселона 1:1

от събота:

Овиедо - Реал Сосиедад 1:0

Жирона - Севиля 0:2

Алавес - Атлетико Мадрид 1:1

Реал Мадрид - Майорка 2:1

от петък:

Валенсия - Хетафе 3:0

Елче - Леванте 2:0

В класирането водят Реал Мадрид и Атлетик Билбао с по 9 точки.

Източник БТА