Ш ампионът Барселона направи равенство 1:1 при гостуването на Райо Валекано в мач от третия кръг на испанската Ла Лига.  

Ламин Ямал откри резултата от дузпа в края на първото полувреме, а в средата на втората част Фран Перес изравни за домакините. 

Каталунците губят първи точки за сезона и имат седем, две по-малко от водачите Реал Мадрид и Атлетик Билбао, които са начело с пълен актив след първите три кръга. 

Срещи от третия кръг на Ла Лига: Селта - Виляреал                1:1 
Бетис - Атлетик Билбао          1:2 Еспаньол - Осасуна              1:0 
Райо Валекано - Барселона  1:1 

от събота: 
Овиедо - Реал Сосиедад        1:0 
Жирона - Севиля                 0:2 
Алавес - Атлетико Мадрид     1:1 
Реал Мадрид - Майорка           2:1   

от петък:

Валенсия - Хетафе               3:0

Елче - Леванте                  2:0      

В класирането водят Реал Мадрид и Атлетик Билбао с по 9 точки.

Източник БТА

Ла Лига Барселона