О тборът на Интер Маями стигна до ценен успех с 4:1 срещу борещия се единствено за собствената си чест тим на Ню Инглънд Революшън в срещата от редовния сезон на американската Мейджър лийг Сокър. Победата позволи на “чаплите” да запазят допустима дистанция до второто място в класирането на Източната конференция, което би им позволило да изтеглят по-лек съперник за плейофите. Съперникът от Ню Инглънд Революшън няма шансове за класиране за мачовете след края на редовния сезон.

Преди първия съдийски сигнал пък бе организирано специално празненство в чест на Серхио Бускетс. Преди броени дни той обяви, че след края на сезона ще прекрати кариерата си. Бускетс излезе на терена заедно със семейството си и бе посрещнат от шпалир от всички останали 21 футболисти. Преди самото начало на двубоя пък съсобственикът на Интер Маями Хорхе Мас награди звездата на клуба.

Меси изигра поредния си силен мач и успя да заформи хеттрик от асистенции. Първата от тях дойде в 32-рата минута, когато Тадео Аленде откри резултата. След това носителят на осем “Златни топки” подаде и за попадението на бившия си съотборник от Барселона Жорди Алба в 3-тата минута на добавеното време на първата част. След почивката гостите опитаха да се върнат в срещата и намалиха изоставането си с гол на Дор Тургеман в 59-ата минута. Това обаче само направи загубата на Ню Инглънд Революшън по-почетна, тъй като “чаплите” вкараха още два гола. Първият от тях дойде секунди след подновяването на играта в 60-ата минута, когато Меси помогна на Аленде да вкара второто си попадение за вечерта, а съвсем скоро — в 63-тата минута — Жорди Алба оформи крайния резултат.

